真的是太驚險了！昨（30）日下午3時53分，高雄一輛載著4顆鋼捲的聯結車，行經小港區高鳳路、孔鳳路口時，車上其中一顆約8噸重的鋼捲突然掉落，碰撞一輛正在待轉區的機車，所幸騎士反應快，見狀後趕緊跳開，因此僅雙腳擦傷，無生命危險，不過聯結車駕駛因為沒將貨物捆綁好，將被依法開罰新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

據悉，昨（30）日下午3時53分，高雄一名聯結車梁姓男駕駛，行經小港區高鳳路與孔鳳路口時，車上一顆約8噸重的鋼捲意外掉落，在馬路上滾了好幾圈，碰撞上正在待轉區等候的潘姓機車騎士，梁姓男駕駛驚覺有異也趕緊停車，幸好潘姓騎士當下很快跳開，鋼捲只有撞到機車車身，不過其雙腳也因此出現擦挫傷。事後，由於聯結車駕駛未將貨物捆紮牢固，因此警方將依《道路交通管理處罰條例》30條1項2款製單舉發，可處駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。