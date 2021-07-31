大陸澎湃新聞31日報導，新冠肺炎「張家界旅遊鏈」方興未艾，本輪疫情7月30日0-24時，湖南新增6例新冠肺炎本土確診病例，有4例在張家界。一名38歲張家界職業導遊7月30日晚間被指已確診新冠肺炎。他是活動軌跡與「魅力湘西」劇場有交集的第9例感染者，於7月19日19時到20時40分，曾帶團觀看演出。此前，遼寧大連、四川成都、江蘇淮安，已陸續報告相關感染者。

公開報導顯示，張家界魅力湘西表演每日安排3至4場，每場演出時間約90分鐘，演出分為室內和室外，室內相對封閉。

近日，源自南京祿口機場的疫情讓魅力湘西劇場成為高風險點位。

7月26日及27日，大連共報告4例感染者，他們均在7月22晚觀看了魅力湘西第一場演出。其中大連7月26日報告的3例無症狀感染者在乘飛機來張家界時，曾在南京祿口機場轉機，並停留2小時左右。而南京祿口機場正是近期本土疫情的「暴風眼」。觀劇當晚，大連7月27日報告的確診病例，正與上述3例無症狀感染者前後臨排。

據公開報導，經評估，7月22日晚第一場（18：00-19：00）魅力湘西所有觀眾已被切入高風險人群，涉及2000餘人。

7月20至22日在張家界景區旅遊的四川成都34、33歲夫妻與7歲孩子一家三口也確診。

此外，江蘇淮安市洪澤區某企業員工曾組團赴張家界旅遊，途中與魅力湘西景區有交集。7月28日，該企業有3名企業員工、旅行社有1名核酸檢測結果呈陽性。

公開報導顯示，目前，魅力湘西劇場已停演，該劇場正在緊急統計7月22日臨近一周近7萬名遊客資訊，提交給防疫部門。此前，截至2021年7月，魅力湘西劇場已累計接待觀演人數90萬人，與2019年同比增長55％，與2020年全年觀演人數持平，創20年來接待規模歷史新高。