去年疫情以來，我國限制新進移工入國，導致國內缺工頻傳，也傳出有部分廠商直接面試家庭看護工再透過三方合意轉換來洗工（跨業轉換），據統計，今年1至6月已有逾2000人洗工轉換工作，相較去年全年的287人高出不少，勞動部近日預告修正「轉換準則」，要求所有跨業轉換移工得至公立就業服務機構登記，並在一定期間未有同業僱主登記接續聘僱後，才能轉換，但看護工雇主團體今天批評，「強化公立就業服務機構辦理移工接續聘僱媒合作業及移工轉換雇主線上申辦系統」會議未找雇主團體，忽視弱勢雇主的權益。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕表示，聘請外籍家庭看護工不是為了賺錢，而是因為我國長照資源不足、國人薪資不夠高等原因，但勞動部不斷偏頗移工、甚至連攸關雇主權益的「研商強化公立就業服務機構辦理移工接續聘僱媒合作業及移工轉換雇主線上申辦系統會議」也未邀請雇主參與，罔顧雇主的權益。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際法律顧問方浩鍵認為，此次會議的主題提到轉換過程、協調程序與雇主習習相關，雇主有權利表達顧慮與疑慮，雇主也有發言的權利。

新北市脊髓損傷者協會理事長簡晏隆提及，如果勞動部制訂政策時不去思考雇主，僅思考到移工的人權、但受照顧者的人權在哪裡？呼籲勞動部能夠邀請雇主參與相關的會議。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，該會議為有安置單位反映各公立就業服務機構登錄的程序不一，因此邀請各公立就業服務機構、安置單位討論，並非討論轉換準則，無涉雇主權益。