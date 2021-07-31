【全程影音】馬英九、趙少康、郝龍斌出席「文山區愛心便當挺餐廳挺弱勢」活動｜2021.07.31

近來台灣陷入疫苗荒，外界質疑是政府為了推廣國產疫苗導致，國民黨前副主席郝龍斌今天批評，蔡英文總統、副總統賴清德把手臂捐出來施打國產疫苗是非常錯誤的示範，他將在8月2日提出行政訴願，要求停止高端的緊急使用授權。

國民黨立委賴士葆今天在選區文山區舉辦「愛心便當挺餐廳、挺弱勢」活動，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人與會，賴說，感謝大家相挺，未來由里長發放「愛心便當取用券給需要的民眾，這一個月來將發放1萬個便當，盼達到拋磚引玉之效。

郝龍斌會後受訪時被問到疫苗荒時強調，政府根本不該開放高端疫苗供民眾施打，雖然國產疫苗是戰略物資，政府應該投入研發，但科學的東西不能用政治手段來解決，高端疫苗未做三期臨床試驗即通過EUA，有效性有問題，這在國外找不到類似案例。

郝龍斌批評，蔡英文總統、副總統賴清德都不該帶頭表態稱願意打國產疫苗，這是非常錯誤的示範，他正在準備提出行政訴願，要求停止衛福部給高端的EUA。

趙少康則砲轟蔡政府「很可惡」，一路以來維護高端，將高端股價從30多元炒到200多元，市值增加好幾倍，該發財的人也發了，盼能放過台灣人民，他也批評政府誇大願意打高端的人數，用欺騙的手法達到保護高端目的很惡劣。

趙少康抨擊，如今8、9月疫苗空窗，好像只剩下高端可打，很多人覺得有打總比沒打好，因此就可能選擇打高端，政府耍這些手段非常不入流，不該如此。