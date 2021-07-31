警方找來拖吊車將受困小東路地下道的汽車拖出。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

小東路地下道積水過深，一輛汽車硬闖，受困水窪中等待救援。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

西南氣流進入南臺灣，臺南市31日上午受暴雨襲擊，仁德區、安平區與南區出現短時間強降雨，小東路地下道積水60公分深，郭姓男子不顧警車擋道，駕車硬闖，汽車受困水窪，趕緊爬出車外，等候40分鐘積水退去，才由拖吊車脫困。

臺南市31日發布豪雨特報，市區上午9時突然大雨滂沱，南區喜樹、灣裡受雨彈侵襲，多處積水，東區與北區交界的小東路地下道因地勢因素再度淹水達60公分，警方獲報趕往現場，封鎖通道。

兩輛警車正停擋在小東路地下道入口時，警員下車拉封鎖線，郭姓男子駕車突從北門路二段北往南左轉，硬闖入地下道，他剛駛入低窪處就發覺積水太深，後悔已來不及，車子受困在水中動彈不得，只好自行爬出車外，一臉無奈望著愛車泡在水中。

因雨勢過大，積水仍不斷升高，警方無力將車脫困，當場警戒40分鐘，待雨量變小，積水稍退，才找來拖吊車將郭男的汽車拖出，排除事故現場。

臺南市水利局表示，臺南市仁德區、安平區與南區31日上午出現短時間強降雨，10分鐘內降下太多雨水，造成市區9處道路積水，南區的喜樹路、灣裡路巷道影響較大，積水10至15公分，小東路地下道因地勢因素，積水60公分，雨量減緩後皆已退水。