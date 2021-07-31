奧運五朝元老、台灣「網球一哥」盧彥勳及教練哥哥盧威儒30日搭機返台，一下機就開心地說「回家真好！」而回到飯店隔離期間盧彥勳也在臉書寫下「這是最後一次以選手的身分飛行，表達對長榮航空的感謝。」

中華隊在前往東京奧運場地時，第一批前往的選手是搭乘經濟艙、官員卻搭商務艙引發爭議，政府也承諾返國選手會搭乘商務艙，而盧彥勳也選擇搭長榮航空的飛機，從成田機場返回台灣。而他也對長榮航空表達感謝在臉書表示，起飛前，機長非常感性的對全機廣播「在航班上，有一位非常特別的貴賓，他不但是本屆奧運中華隊的掌旗官，也是長榮航空長期贊助的網球好手，今年是他第五度參加奧運比賽，本屆奧運後正式宣布退休，他就是永遠的台灣網球一哥-盧彥勳。本班機同行的還有一路陪伴他成長的哥哥盧威儒。」

機長繼續表示：「長榮航空非常榮幸能陪伴彥勳飛往世界各地參賽，他在國際網壇創下的輝煌紀錄，至今在台灣還沒有人可以超越。請大家給予彥勳最熱情的掌聲，謝謝這20多年來他為台灣爭取的榮譽及付出的貢獻，您是名符其實的台灣之光，彥勳，謝謝您，也祝福您順利展開下一階段的精彩人生。」

降落後，座艙長再度對全機廣播 「謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓，也特別感謝「台灣一哥」盧彥勳，您是台灣的驕傲，長榮航空以您為榮！」

其實早在盧彥勳參加東京奧運前，就和哥哥盧威儒計劃，這一次東京奧運結束後，一定要搭長榮航空的航班返回台灣。因為這是盧彥勳以選手身份最後一次的飛行，希望能將這一次的i飛行，留給長榮航空公司，藉以表達自己及團隊，對長榮航空公司這幾年支持的感謝之意。