【全程影音】馬英九、趙少康、郝龍斌出席「文山區愛心便當挺餐廳挺弱勢」活動｜2021.07.31

曾推動東京奧運台灣正名的前國手紀政表示，明年將再發起「2024年巴黎奧運正名公投」。對此，前總統馬英九批評，紀政於2018年推動「東奧正名公投」遭否決，如今又提「沒有意義」，只會害了台灣，不會對台灣有好處。中廣董事長趙少康直言，紀政應先請教奧運選手是否贊成正名，民眾在3年前已清楚表達參加奧運與正名之間的選擇。

前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康等人，上午一同參加國民黨立委賴士葆舉辦的「文山區愛心便當挺餐廳、挺弱勢」活動。

被問到前奧運國手紀政欲捲土重來，再提「2024年巴黎奧運正名公投」，趙少康表示，紀政應該先去詢問有機會參加2024巴黎奧運的選手們的意見，也可以請教此次東奧選手是否贊成正名，讓他們無法參加比賽。

趙少康強調，奧運是選手的舞台，何必一定要用政治原因讓台灣無法參加奧運，能用中華民國、台灣當然很高興，但問題就是不行，因此用「中華台北」是退而求其次、不得已的選擇。