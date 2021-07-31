高美濕地遊客中心及木棧道自8月1日起重新開放，台中市政府交通局預估假日將有出遊人潮，為讓民眾也可搭乘大眾運輸工具前往，並協調台中客運、統聯客運及巨業交通等業者，視觀光人潮及疫情變化趨勢逐步恢復111、309及688路服務，並視人潮及疫情變化持續檢討班次服務。

交通局長葉昭甫表示，行經高美溼地的111、178、179、309及688路，在疫情警戒提升之後，服務觀光客群的111、309及688路陸續停駛。現在疫情警戒降為二級，市府也宣布高美濕地遊客中心及木棧道自8月1日起重新開放，為讓民眾也可搭乘大眾運輸工具前往，交通局已協調台中客運、統聯客運及巨業交通等業者，視觀光人潮及疫情變化趨勢逐步恢復111、309及688路服務。

交通局表示，自8月1日起，111路平日恢復8班次、309路假日恢復12班次、688路假日恢復20班次，其餘時段班次仍維持暫停服務，共計增加平日8班次、假日32班次服務，方便民眾前往高美濕地、梧棲漁港及清水地區觀光景點遊憩，相關資訊至「台中市即時公車動態資訊」網站（https：／／citybus.taichung.gov.tw／ )或下載「台中公車」APP查詢。

交通局提醒，搭乘大眾運輸工具仍須全程戴口罩、遵循相關防疫措施，台中市區公車第1排座位仍維持不開放，也請民眾遊覽景點時隨時保持1.5公尺社交距離，若有身體不適，如發燒、咳嗽等呼吸道症狀，請儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具，保護自己也保護他人。