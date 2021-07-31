為防止新冠肺炎疫情擴散，戴口罩防疫成為民眾的日常，針對行政院研擬將推出紓困5.0方案，民眾黨立委蔡壁如表示，在後疫情時代，每個人都需要戴口罩，平均一年需要花費1800元購買口罩，對被放無薪假的受薪階級而言，是一筆不小的開支，建議「口罩由國家出」，總金額不到100億元就可以達到紓困，何樂不為。

因應疫情衝擊，立法院通過總額上限8400億元的紓困振興特別預算，截至目前仍剩餘1600億元，政府後續紓困5.0方案、振興以及防疫經費，都必須在剩餘預算範圍內規畫。

蔡壁如表示，疫情改變民眾的生活模式，以往的生活、經濟、產業樣態，已經回不去了，在後疫情時代最大的特徵就是：每個人都離不開口罩！雖然不願意，但必須接受。

「錢要花在刀口上」，蔡壁如說，不論是發放振興券或直接發現金，各有各的堅持，但她認為，在後疫情時代，當口罩成為抗議的民生必需品，應該思考「口罩國家出」，減輕民眾購買口罩的壓力。

蔡壁如試算，以目前平均一個口罩5元錢計，就算每個人一天只用1個口罩、一個月30天，要花150元，一年就是1800元，一家4口，一年下來就是7200元。疫情之下，是一筆不算小的開支，尤其對於「被無薪假」的受薪階級來說，更是不可承受之重。

對國家而言，就算全國2300萬人都戴上口罩，一年是419億7500萬元，換取國人在後疫情時代的安心生活很划算，更何況，若以國家的力量採購，成本依定更低，甚至一片口罩不用1元，政府花費不到100億元就可以達成的紓困，何樂不為。

蔡壁如強調，紓困5.0是一道簡單數學題，如何花小錢達到最大效果，執政者如果有心，一定可以想得到。