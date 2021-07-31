東京奧運會游泳項目，中國代表團7月31日在奧運新設的男女4ｘ100米混合泳接力分項決賽時，由徐嘉餘（仰泳第一棒）、閻子貝（蛙泳第二棒）、張雨霏（蝶泳第三棒）和楊浚瑄（自由泳第四棒）力拚，以3分38秒86拿下銀牌，達成「保三爭一」目標。加上這面銀牌，張雨霏這次奧運已累積兩金兩銀。

這場比賽由英國組合獲得金牌，並以3分37秒58打破世界紀錄，澳洲第三。

本屆東京奧運會，泳池中出現了新項目──男女4ｘ100米混合泳接力。

在2015年的喀山游泳世錦賽上，這個項目才首次出現於國際長池大賽。按照規則，男女混合泳接力賽的泳姿分別是仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳，每一隊有兩名男隊員和兩名女隊員，可以自由選擇各自出戰哪一項泳姿。

換句話說，可能出現在同一個泳姿中男女隊員同場競技，各支隊伍的領先位次多次變化的情況，隊伍怎麼安排男女隊員的出戰順序，也將成為焦點。

新鮮的規則，讓這個專案的競爭備受觀眾期待，英國著名泳壇女將阿德靈頓就曾對此評論，稱這個項目是「最令人興奮的游泳賽事之一」。

她表示：「觀看領先位置的變化和各個國家的戰術會非常有趣。」

雖然這個分項是在東京奧運才被列入比賽項目，但大陸隊在賽前就已經被看作奪冠熱門。

2020年10月舉行的大陸全國冠軍賽上，徐嘉餘、閻子貝、張雨霏、楊浚瑄4人就遊出了3分38秒4的新世界紀錄，因此人們也期待著在這個項目上，中國大陸游泳隊能夠和美國、澳洲等強隊「掰掰手腕」。

在7月29日預賽時，中國隊排在第三位進入決賽，位於英國隊和美國隊之後。

不過當天早些時候，張雨霏在參加混合接力預賽之前還參加了200米蝶泳和女子4ｘ200自由泳接力決賽，並且拚下兩金，體能消耗不小。

好在，決賽被安排在31日，因此隊員們也能夠有更多的休整時間。預賽之後，張雨霏曾說隊伍在決賽的目標是「保三爭一」，這個目標也得到了其他隊員的贊同。

而為了力拼男女混合泳接力，徐嘉餘也放棄了男子200米仰泳的爭奪，專心恢復身體狀態。