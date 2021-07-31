台灣射箭好手湯智鈞今(31日)一早出賽男子個人16強賽，迎戰以色列選手珊尼，最後勝出闖進前8強。關注全場賽事的網友稍早問為何湯智鈞獲勝後，場上傳出台灣天后蔡依林（Jolin）的夯歌〈說愛你〉？專業網友也解答了，原來這是比賽中獲勝選手自選曲的規定。

稍早，一名網友在PTT的「Olympics_ISG」版中以「奧運獲勝歌-選手自選」為題目，解釋會在奧運比賽偶爾聽到流行歌的主因，該網友說，稍早湯智鈞獲勝聽到了〈說愛你〉，先前射箭的「台灣內戰」也聽到魔幻力量的〈天機〉，是由於比賽前會調查選手若獲勝最想聽到什麼歌曲，而在各國選手中，最常聽到的是女神卡卡的〈Poker Face〉、皇后合唱團〈We will Rock You〉、小賈斯汀〈Baby〉和酷玩樂團的〈Viva La Vida〉，可見這些歌曲旋律輕快，在國際傳唱度也高。

湯智鈞獲勝時，場邊播起蔡依林〈說愛你〉。（圖／中時資料照片）

該網友更分享，先前韓國選手比賽還發生過播錯歌曲事件，射箭女團先前要求播放BTS的〈Dynamite〉，獲勝後竟然播成Blackpink的〈BOOMBAYAH〉，引來選手抗議。而從這次賽事中可發現不少選手都是韓流明星的粉絲，美國游泳選手Sierra Schmidt在預賽中被發現邊聽TWICE、BLACKPINK的歌熱身，20歲韓國射箭女選手安山在混雙、團體、女子個人賽都奪金牌，眼尖網友發現她私下是MAMAMOO的粉絲，本人承認後被MAMAMOO隊長頌樂認證，發文笑說：「等安山回國我要把她偷走！」

而對於湯智鈞選了蔡依林歌曲〈說愛你〉當獲勝歌曲，PTT網友也笑回：「怎麼這麼好可以自選，沒有版權問題嗎」、「一定有取得版權吧？會全球播放耶」、「應該有買版權啦，今天早上女排一次連放五首的韓文歌」、「老歌還是有味道，不褪色」、「湯包才20歲居然選說愛你這老歌(?)」、「查了一下，說愛你2003，湯智鈞出生2001」、「小林同學的歌單不知道是啥XD」。