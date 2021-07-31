東京奧運昨（30日）進行桌球男單銅牌戰，台灣19歲桌球天才林昀儒終場以3：4不敵32歲德國好手奧恰洛夫，無緣奪得銅牌。不過林昀儒年僅19歲就打進奧運4強，雖敗猶榮，引來全台民眾喝采，知名粉專「台灣迷因」也藉此取笑老爸和自己同樣是「一日昀儒迷」，不料慘遭老爸「反手擰」，一張「簽名桌球拍」的照片讓網友全暴動了。

林昀儒與奧恰洛夫激戰7局最終落敗，無緣在本屆桌球混雙銅牌之後，拿下個人第2面銅牌，不過全台觀眾一致認為林昀儒雖敗猶榮，知名粉專「台灣迷因」也關注賽事，特別PO文提到，「剛問我爸有沒有看奧運桌球，本來想笑他跟我一樣是一日球迷，結果他回傳給我一張照片，我才知道，小丑竟是我自己！」

原來回傳的竟是一張林昀儒「簽名桌球拍」的照片，這讓「台灣迷因」忍不住直呼，當下心情比翻到台積電股票還開心，但也笑說「永遠不要小看自己老爸！」

照片曝光後引來網友羨慕連連，紛紛留言回應「哇～這支價值連城啊」、「笑死！直接給你個反手擰」、「爸爸也是沉默殺手欸，不愧是小林的球迷」、「結果老爸才是王者」、「原來爸爸才是深藏不露的狠角色」。