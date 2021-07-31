「世界球后」戴資穎昨（30日）對上宿敵，就是世界排名第6的泰國選手依瑟儂，最後以2比1勝出，成功晉級四強，而勝出原因，除了是戴資穎精湛球技之外，網友一致認為在場邊的「某個男人」功不可沒，絕對是獲勝關鍵原因之一，就連藝人洪都拉斯都忍不住轉發該照片，讓一票網友看了直接笑翻。

「世界球后」戴資穎昨（30日）對上宿敵依瑟儂，兩人在之前交手過29場，戴資穎僅以15勝14負略勝一籌，實力相當的兩人拚戰到最後一刻，由戴資穎逆轉勝晉級四強，藝人洪都拉斯就貼出一張網路合成圖，點出獲勝的關鍵原因，只見戴資穎專注盯著前方對手，有名穿著啦啦隊服的男子在場邊呼喊：「戴資穎～戴資穎～第一名～」仔細一看就是一起拍外送廣告的陳漢典。

對此，網友紛紛留言：「每位贏球的運動員，背後都有一位超強又默默付出的啦啦隊」、「為了讓典哥趕快安靜，只好趕快贏一贏走人」、「默默的腦海出現『戴資穎戴資穎第一名』的聲音」、「看小戴比賽的緊張時刻，我腦中的確一直浮現漢典的聲音」，更有人揚言若下一場還是贏得很辛苦，就要把他空投到東京，沒想到竟釣出陳漢典本尊回應：「厚啊」，立刻笑翻一票網友。

戴資穎晉級4強，刷新個人奧運最佳戰績，比賽中多次為了救球撲倒在地的她，透露相當懊惱有顆界外球竟然還打，導致摔得人仰馬翻，賽後她表示回去會先好好休息，為了就是要與印度選手辛度(Pusarla Venkata Sindhu)對戰前儲備能量，希望能擋住對方每一記殺球。