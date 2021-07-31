【全程影音】馬英九、趙少康、郝龍斌出席「文山區愛心便當挺餐廳挺弱勢」活動｜2021.07.31

國民黨主席將於9月25日改選，據未來事件交易所29日數據顯示，前主席朱立倫「行情」最好，前總統馬英九今天表示，「那就出來嘛！」被問到智庫副董事長連勝文與朱立倫結盟機率高，共同抗衡現任主席江啟臣，馬說，「我們靜觀其變」，希望新任黨主席能把黨搞好。

國民黨主席選舉將於8月12、13日開放參選人領表，16、17日受理登記，目前現任主席江啟臣備戰爭取連任，前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中也表態參選，前主席朱立倫最快將於下周宣布角逐黨魁，原本有意參選主席的智庫副董事長連勝文，則傳出與朱立倫結盟機率高。

前總統馬英九上午出席藍委賴士葆舉辦的發放愛心待用餐活動後，談到黨主席選舉在即，馬英九說，希望有能力的人出來，但他現在不知道誰要出來，媒體詢問，怎麼看「朱江對決」，馬說，「我要到最後才看」。

外界好奇他對新任主席的期許，馬英九直言，「把這個黨搞好」，媒體追問，意味著現在搞不好？馬說，國民黨要改善的地方很多，出來競選的人，一定要提出具體改善的意見，讓黨員有一個選擇。媒體再問江啟臣的領導力不足，馬未進一步回答。

另外，馬英九透露，他已按照規定，接種第一劑莫德納疫苗，有人說8月疫苗荒是政府為了護航高端，不管怎麼樣，政府要保證人民有選擇疫苗的自由，同時政府也擔負提供各種疫苗的義務，只要能做到這個，選哪一種疫苗都沒關係，他也藉機鼓勵長輩打疫苗，不管哪一種，打了疫苗總比沒打好。