美國電商巨頭亞馬遜周五（30日）股價暴跌7.56%，不僅公司市值蒸發750億美元（約台幣2.1兆），創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價也一夕跌掉139億美元（約台幣3892億），世界首富寶座被LV集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）搶走。

美國科技股亞馬遜財報不佳，加上傳出因違反歐盟數據保護法，遭重罰7.46 億歐元（約 8.87 億美元）天價罰款，雙重利空打擊下，亞馬遜周五股價狂瀉7.56%至每股 3327美元，創下近1個月來新低，市值更蒸發750億美元。

富比士報導，受到亞馬遜股價大跌影響，創辦人貝佐斯身家一天就暴減139億美元，下滑至1924億美元，而法國精品LVMH周五股價也下跌1.48%、收在673.9歐元，大老闆阿諾特的資產也減少29億美元，目前身價為1929億美元，小贏貝佐斯5億美元，順利成為地表最有錢的男人。

報導指出，貝佐斯最近50天穩坐首富寶座，儘管疫情爆發逾1年，但法國奢侈品牌老闆阿諾特的財富卻逆勢成長近1000億美元，LV股價年成長逾8成，近期在高檔震盪。