嘉義群聚案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

嘉義群聚案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增12例確診，分別為11例本土及1例境外移入。確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，20天本土不明感染源都低於10例，是個好現象。嘉義某工廠爆群聚，當地已經在進行廣篩，希望能快速匡列、檢出相關個案，該起群聚目前共10人確診，其感染源今已列案號（案15779），群聚目前沒有擴大。

今日新增的11例本土病例，（其中有6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者）為5例男性、6例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月30日。個案分布以新北市6例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣1例；其中7例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

另外，今日新增1例境外移入(案15780)，為泰國籍50多歲男性船員，今年1月自泰國登船工作，該船航行期間行經俄羅斯及印尼等國並於7月25日抵臺靠港，7月30日衛生單位登船檢疫發現個案有發燒症狀即送醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者64人，其中43人列自主健康管理，餘21人為同船人員，目前未入境，持續於船上隔離。

近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月29日累計公布14438位確診個案中，已有12856人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

截至目前，國內累計15674例確診，分別為1267例境外移入，14354本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。