《路透社》30日報報導，美屬薩摩亞新任女總理馬塔法(Fiame Naomi Mataafa)已正式表態，將取消中國大陸斥資1億美元的維烏蘇灣港口開發計畫（Vaiusu Bay），讓北京的一帶一路計畫蒙上一層陰影。

不過，有鑑於北京與華府的區域角力不斷的加劇，她也強調在尋求開拓道路的同時，不會對大陸關上薩摩亞的大門。瑪塔法表示，自己只會批准對薩摩亞明顯帶來利益的投資，而大陸投資維烏蘇灣港的計畫，明顯讓薩摩亞成為兩大強權在太平洋地緣政治角力的棋子，也讓她懷疑好處在哪。

她強調，隨著美國已事實上逐漸地退出區域，中國大陸在亞太地區的利益正不斷成長。「北京對太平洋地區重新產生興趣可能是好事一樁，但也不一定如此」。

馬塔法28日於ZOOM上接受訪問時做出上述宣示。隨著她確認當選，薩摩亞終於能結束長達數個月的政治危機，逐漸重返穩定。薩摩亞人口約20萬，經濟活動主要仰賴農業、旅遊業、漁業、椰子產品出口與外匯。

然而，由於北京在太平洋區域愈來愈多動作，華府聯合盟友做出強力反應，使得薩摩亞捲入地緣政治衝突之中，而慢慢遠離二戰以來的平靜日子。任何外國投資的港口與機場等關鍵基礎設施開發案，都變得格外敏感；北京的維烏蘇灣港口開發計畫更在該國4月大選中激烈延燒。

即使亞洲開發銀行已評估經濟上不可行，但薩摩亞前總理馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）仍有意與北京合作，引進陸資並展開1億美元的維烏蘇灣港口開發計畫。但馬塔法強調，這個項目對於一個已欠下北京巨額債款的小國而言，實在不敢想像。

北京是薩摩亞最大的單一債權人，佔該國外債的40%，總金額高達1.6億美元。馬塔法表示，「我們已明確表達維烏蘇港投資不是我們的優先選項，我們對其他領域更有興趣，所幸即將卸任的政府尚未與北京正式合作」。

大陸外交部則在聲明中表示，「由於薩摩亞前政府的要求，陸方與薩摩亞針對建設港口的可行性展開初階段的討論。針對對外合作，中方始終堅持相互尊重、平等協商的原則。我們會持續此一原則，同新政府加強各領域的友好交流與互利合作，進而造福兩國與兩國民眾」。

馬塔法則表示，北京一直是長期合作的夥伴。新政府會像評估所有雙邊關係一樣，來審核與大陸的關係。隨著新政府上台，將持續以此原則看待與北京及其他合作夥伴。

只不過，由於投資項目的性質，讓北京領先在前；特別是很多基礎建設，是其他投資者不願意做的項目。