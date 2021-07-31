南投員警一早到松雪樓地區維護交通秩序，車流正常交通順暢。（民眾提供／盧金足南投傳真）

不受下雨影響，民眾到南投旅遊人潮多。（民眾提供／盧金足南投傳真）

相較其他景點，南投縣小風口下停車場則只停1成車輛。（民眾提供／盧金足南投傳真）

新水蛙頭平台以九蛙為圓心，在湖面形成優美的圓弧，遊客從各種角度，以九蛙為主角，日月潭湖光山色為背景，捕捉日月潭新八景之首「九蛙疊像之美」。（日月潭國家風景區管理處提供／盧金足南投傳真）

「哇！」日月潭新八景之首「九蛙疊像」。（日月潭國家風景區管理處提供／盧金足南投傳真）

知名景點日月潭新水蛙頭平台整修完成，31日起全面解封，帶來民眾到南投的出遊人潮，遊客欣賞九蛙美景後，還到合歡山、昆陽、武嶺踏青，合歡山停車場一早就爆滿，松雪樓停車場約停九成，小風口下停車場只停1成車輛，雖然下起大雨，民眾穿起雨衣、戴緊口罩，享受大自然美景。

警方表示，每逢假日期間，因應如果昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿，仁愛警分局、埔里工務段，即會在台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」，通行路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。

今天是全國警戒降為二級第一個周末，南投地區下雨陣雨，但民眾還是歡喜出遊，南投旅遊亮 點的日月潭新水蛙頭平台解封，遊客與九蛙的距離更近，今日起全面解封，新平台具有更近、更廣、更安全舒適的特色，成為日月潭地區疫情降為二級後的必到景點。

因應出遊人潮的交通，南投警局翠峰派出所一早到松雪樓地區維護交通秩序，車流正常交通順暢，松雪樓停車場約9成滿，但因起濃霧，氣溫14度，從平地到山上的民眾，如未備妥冬衣保暖，冷到「凍未條」。

警方指出，因為南投下陣雨，小風口下的停車場只有停1成車輛，未見塞車，東勢林管處合歡山國家森林遊樂區周遭的昆陽、武嶺、合歡山停車場則滿停，很多人宅在家太久了，全家到山上踏青。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發強調，新水蛙頭平台以九蛙為圓心，在湖面形成優美的圓弧，遊客從各種角度，以九蛙為主角，日月潭湖光山色為背景，捕捉日月潭新八景之首「九蛙疊像之美」，尤其兩段式的嶄新平台，更容易與九蛙拍攝團體合照。

日管處也提醒遊客旅遊不忘防疫，欣賞九蛙之餘還是要戴口罩與保持社交安全距離。現場並採用台灣SPOTCAM戶外監視系統，遠端提醒遊客安全防疫事項，監視系統在每天上午8時到下午5時提供直播服務，在家也能欣賞日月潭九蛙的風采。