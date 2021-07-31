資深媒體人趙少康為擴大「戰鬥藍」的關注層面，今與前總統馬英九、國民黨立委賴士葆、前台北市長郝龍斌同台，現身愛心便當挺餐廳、挺弱勢活動，他後來也在臉書表示「戰鬥藍挺弱勢，紓困立刻發現金」，再次呼籲政府加大紓困力道，「年所得60萬以下者直接發3萬元現金到帳戶」，立刻給需要的人應有的支持。

趙少康在臉書指出，這波本土疫情來得又快又猛，即使防疫降到二級警戒，還是有很多縣市禁止餐廳內用，不少飯店、餐館直接歇業，即使勉強維持外送、外帶做生意，也快撐不下去，一般民眾處境更慘，既打不到想要的疫苗保命，又領不到政府紓困，失業率、無薪假數字讓人看了不忍。

看到這狀況後，趙少康說，「請蔡政府立即比照美國拜登以及川普政府，發現金紓困，疫情重創產業、民生，政府這個時候不能小氣，前瞻計畫8800億元都浪費了，根本看不到做了什麼，這次防疫也編了8千多億預算，結果連疫苗都不夠，請蔡政府立刻給需要的人支持，直接匯3萬元現金給年所得60萬以下的人 ，否則遠水救不了近火」。

另外，趙少康也透露，提出戰鬥藍主張後，獲得很多人響應，因為國民黨缺乏的就是戰鬥精神，為了重新執政，把國家帶到更好的地方，認為每位黨員都要有戰鬥精神，絕對不能有失敗主義，只要每個人都發揮戰鬥精神，國民黨怎麼會沒有希望？2024國民黨一定要提出最能勝選的候選人，誰可以打敗民進黨執政就由誰出馬選總統。