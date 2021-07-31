近期中國國務院正式發布了雙減政策，針對教育類培訓機構一律不得上市融資做出了明確的規定，並造成相關類股股價近期出現較大幅度的修正。摩根資產管理表示，中國市場短期內仍需要時間消化這些政策風險，但由於不少龍頭企業的股價已明顯修正，所以對長線投資人來說，這時中國股市反而出現了長線布局點。

摩根資產管理表示，由於這項官方政策讓教育產業不再具備資本盈利的條件，所以對中國教育類股而言，目前的發展已屬最壞情境。不過，教育在中國本就是具有敏感性的特殊產業，所以此項極端性的政策是例外發展，並不會是其他產業的先例。

另外，由於七月以來一連串的互聯網與中概股監管事件，已影響到投資人對陸股的信心，但摩根資產管理指出，當前這些政策的目標，仍是以建立適當的監管框架、並確保消費者的數據是屬於公共而非私人企業，所以評估相關政策的目的，是降低潛在的行業壟斷風險而非在扼殺創新，並藉此促進內需持續增長。

摩根資產管理表示，儘管現階段仍須觀察這項政策的變化，但整體而言，相關互聯網與新創龍頭企業，仍是中國大消費與數位化趨勢中最大的受惠者，且經歷過之前的修正，主要的互聯網公司如騰訊、阿里巴巴、美團、京東與拚多多等股價也已自高點回落20％~40％以上，對應其未來12個月的獲利，股價可能已反映了大部分的利空，所以中國股市當前的估值，反而已出現了長期投資的吸引力。