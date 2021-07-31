台灣「桌球神童」林昀儒29日在東京奧運男單4強力拚大陸「大魔王」樊振東，激烈的戰況引發各界關注，隨著林的知名度飆升，林與大陸的淵源也不斷被起底。對此，國民黨台北市議員張斯綱痛批：「不要講X話，好好看球，加油就對了！」強調運動員藉移地訓練增進個人視野與能力很正常，哪裡強就該往哪學習，不該把政治意識形態強加在運動員身上。

張斯綱30日在臉書發文表示，很多運動員都會透過移地訓練的方式，讓自己有不同感受與寬廣視野來面對未來更艱難的挑戰，並且也可以藉機汲取各國訓練機制、設備、課程，也可讓台灣相關體育項目更精進。

張斯綱直言：「哪裡強就往哪裡學習！」張指出，大陸是公認世界桌球強國，桌球教父莊智淵國中時就開始在大陸訓練，更為了練球襪底都染成鮮紅、因腳底磨出一片血，運動員在其過程艱辛以及遭遇的困難，並非外人所能理解。林昀儒赴陸訓練就是單純運動員會做的事，別把政治意識形態強加運動員身上。

此外，張斯綱也表示，四強賽後樊振東給予林昀儒高評價，也證明運動場上無政治，對岸網路上也紛紛對林給予讚賞，更有希望林最後能拿下銅牌的留言。球員在賽事中為國家拚戰，「我們身為國民、身為球迷，不要講X話，好好看球，只要加油就夠了！」