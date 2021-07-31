蕭大陸和侯怡君近來槓上男方前女友張金鳳，蕭大陸日前發出11點聲明後，昨(30日)又秀出8點聲明，反擊張金鳳上節目分享的錄音檔。而張金鳳今在臉書限時動態再度嗆聲，怒轟對方：「要如何泯滅良心，才能編出一堆謊言」。

因侯怡君對質小三一事被週刊報導後，張金鳳當時表示收到許多人關心，暗批：「人還是要善良一點」、「現世報」等。27日張金鳳上節目分享過去和蕭大陸交往秘辛，指蕭大陸某天起拍戲便不再讓她去探班，讓張金鳳起疑，接著便接到侯怡君電話，批評她：「為什麼賴著不走，人家不愛妳了」。

張金鳳疑批評蕭大陸泯滅良心。（圖／翻攝自Envi Chang臉書）

29日張金鳳又透過視訊錄影上節目，拋出兩段錄音檔，其一是蕭大陸坦言管不了侯怡君，自己也很痛苦，其二則是蕭大陸承認張金鳳找徵信社是兩人過去分手主因，他表示：「對，沒錯，我當時就跟妳講，妳給我一個禮拜處理，妳不願意，妳還找徵信社，真的過去了啦，我們都是成熟的人」。

蕭大陸昨再發8點聲明，強調與張金鳳交往幾年並不在他的堅持裡。（圖／中時資料照片）

由於張金鳳堅持兩人交往9年，蕭大陸先前稱12年，引來張金鳳質疑有意讓她被誣陷成小三，對此，昨蕭大陸發出8點聲明，表示：「交往過程9年或12年不在我的堅持裡，重點是這一段對我來說值不值得」，至於房產一事，蕭大陸說當年沒陪她辦過戶、沒收過她的錢，最後語重心長說：「社會只會把我們當笑話看，我堅持不講傷害妳的話，希望妳可以理智保護自己」。

今凌晨，張金鳳透過臉書限時動態回應：「不要模糊焦點，浪費社會資源，那麼愛編、愛演，都給你們去表現。」又批評對方泯滅良心，「編出一堆謊言」，最後坦言自己身受重傷，「要做到怎樣的堅強，才算及格，如果門檻是90分，在89分時也許已粉身碎骨」，雙方仍各說各話。