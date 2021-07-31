許維恩開頻道，未婚夫王家梁站台。（影片／照片：達爾＆麻繩提供 ）

許維恩展露性感。（維恩原創提供）

許維恩展露性感。（維恩原創提供）

許維恩展露性感。（維恩原創提供）

許維恩展露小女人一面。（維恩原創提供）

許維恩原訂5月預定拍攝頻道的內容與後續集數，全部計畫因5月中疫情大爆發喊停，當時拍攝完成的存檔不到4集，因疫情停拍至今。終於等到疫情減緩，微解封可續拍，不過許維恩剪了短髮，一度擔心之前拍的集數該如何處理。

第一支開播影片是微解封之後才拍攝，為了加強防疫，同時許維恩也推出品牌酒精噴霧，因此決定挑戰改編歌曲、填寫新詞，演唱防疫酒精歌曲，並以酒精噴霧瓶子當節奏樂器，邊唱邊用酒精瓶敲節奏，藉此方式讓大家更能記得防疫不忘隨身帶酒精。

她開拍前先試唱一次，一氣呵成唱完整首歌，眾人驚覺原來她是會唱的。在鼓掌聲結束後正式開始，沒想到卻是災難開始，她一再NG，不是自己亂改詞就是忘詞，還用啦啦啦帶過，拍攝團隊心想會不會拍到晚上沒有光了。

她的未婚夫王家梁在身旁安定她的心情，大夥希望過程中若出問題，他可以幫她或接唱，沒想到王家梁始終尷尬傻笑的看著她，還做各種情緒表情，不敢大笑、糾正、提示或出手相救，讓現場所有人笑翻。