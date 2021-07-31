東京奧運到了8月2日就會出現歷史鏡頭，43歲的紐西蘭跨性別舉重女將哈伯德(Laurel Hubbard)將成為史上第一位在奧運登場甚至奪牌的跨性別者選手。撇開是否公平的問題，雖然國際奧會開放跨性別者參賽，哈伯德身為站出來的第一人也是相當有勇氣的，她參加的是女子87公斤以上的量級（無限量級）。

網路上充斥對哈伯德的謾罵、嘲諷，也有其他女選手不諒解哈伯德，到最後還是必須回到公平性的問題。如果跨性別者沒有能力拿走女子獎牌，或許爭議也不會這麼大，因此哈伯德此次的表現很大程度會影響外界的看法。

哈伯德出生時為男性，30歲之後才做手術變性，原先「跨性別」「變性人」二詞不宜混用，但西方媒體多半以「跨性別」來稱呼哈伯德，也就是心理認同的因素大過於生理，因為國際奧會並非單純以性器官去鑑定性別。

兩年前的大英國協運動會，紐西蘭派出哈伯德參賽，澳洲舉重協會執行長Michael Keelan就認為非常不公平，「如果你曾是一位男性，你在心理上的侵略性就會比較高，在心理與生理上佔據優勢。這是我個人看法，但我相信很多人也抱持同樣想法。」

哈伯德自稱變性手術之後已經失去大部分的力量，事實上她力量還是很大，摘下2017年世錦賽銀牌、2019年太平洋運動會金牌。依照國際奧會的看法，即使跨性別者有優勢，只要其優勢不大於天然女性彼此之間的差異，就可以視為自然身體條件的優勢。簡言之，官方政策絕不會刁難跨性別者，最大的阻力始終是外界社會的眼光。