台灣桌球超級小將林昀儒昨（30日）在銅牌之爭雖落敗，卻吸引全球民眾目光，讓世人見證「神童小林」的超強實力；不過台北1間餐廳竟以林臉上的痘疤開玩笑，藉此宣傳自家商品，該店家在廣告海報寫「看完青春豆花臉的小林同學雖敗猶榮之後，只想來一碗珍珠豆花」，遭網友痛批不尊重，紛紛到Google評價刷1星負評。

1名網友在Dcard上發文表示，北市松山區1間餐飲業者在昨日得知林昀儒輸球，藉此話題宣傳自家商品，內容寫道「看完青春豆花臉的小林同學雖敗猶榮之後，只想來一碗珍珠豆花冰消消火氣」，暗指林昀儒臉上有許多痘疤（俗稱豆花臉）；原PO則發文說，「看到有餐廳用桌球選手的『皮膚』狀況作為自家產品宣傳，說人家青春豆花臉是不是有點不禮貌啊？」

台北1間餐廳竟以林的臉上痘疤開玩笑、宣傳自家商品，在廣告海報寫「看完青春豆花臉的小林同學雖敗猶榮之後，只想來一碗珍珠豆花」遭罵翻。（翻攝自業者臉書粉專）

業者Instagram曾PO文說「誰跟你們1日球迷、2日粉絲，我們到現在臉上都還有滿臉疫情賠到脫褲子的豆花一堆」，還說「想吃也不一定有剩的可以賣你」，內容似乎不見道歉語氣。（翻攝自業者Instagram）

其他網友則留言痛批該店家玩笑開過頭，「自以為有梗？」「哪一家？我要去檢舉」、「Po出來，這種店家讓他下去」、「看到都火了還消什麼氣」、「超級不尊重」、「太87了吧，希望國民弟弟不要看到」、「我直接號召親朋好友檢舉，敢這樣消費我們可愛認真的桌球神童小林」。

據悉，有其他網友掀出該店家的Instagram官方帳號，該帳號曾PO文說「誰跟你們1日球迷、2日粉絲，我們到現在臉上都還有滿臉疫情賠到脫褲子的豆花一堆」，還說「想吃也不一定有剩的可以賣你」，內容似乎不見道歉語氣，惹怒大批網友；有網友甚至到餐廳的Google評論下1星負評，留言稱「非常冒犯人的文案」、「寫文案的人自殺謝罪吧，人家奧運第4名，你們只能拿沒什麼料的貴涼麵騙錢」、「拿他人外貌做行銷噱頭不可取」。