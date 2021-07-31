新北市警察局將在板橋八德公園新建文聖派出所，新北市議員葉元之昨在議會向新北市長侯友宜爭取派出所大樓增建市民活動中心，獲得侯友宜正面回應。（葉元之提供）

新北市警察局將在板橋八德公園新建文聖派出所，新北市議員葉元之昨在議會向新北市長侯友宜爭取派出所大樓增建市民活動中心，獲得侯友宜正面回應。侯友宜表示，會請民政局跟財政局評估到好，「樂觀其成」、「會朝議員的方向去走」。

文聖派出所目前租用民宅，每月租金40萬元，有建商提供地方回饋金2.4億元給警察局，經市府評估，去年10月選定在八德公園內廣場興建文聖派出所，地上4層、地下一層，共1282.6平方公尺，預計114年完成。

葉元之表示，八德公園位於忠翠里，忠翠里是板橋第二大里，也是新北市議會所在里，人口11000人，設里40多年來，沒有新設過活動中心，歷任里長都有爭取，但都沒有成功。

葉元之指出，現任里長張慎芝及當地民眾認為，派出所佔到里民於八德公園的使用空間，希望能夠在多目標建築的架構下，增設活動中心，減少綠地換建築的衝擊。

葉元之說，在經費上，因為建商回饋金高達 2.4億，而目前警察局評估派出所興建僅需1.7 億，即便多蓋一層活動中心，也不會多花到市府的公務預算，在財政上不會造成市府負擔。

葉元之表示，在需求上，雖然民政局說附近八德公園方圓500公尺，已有永安、港嘴、龍翠、文聖、華翠5個活動中心，但根據他的資料顯示，這些活動中心的使用率幾乎均達百分之百，顯示活動中心仍有需求。

侯友宜回應，如果議員對需求的評估沒有錯，且建商回饋金可以負擔派出所及活動中心的設立，那他「樂觀其成」。他會請民政局、城鄉局、財政局整合評估，可以的話會朝葉元之爭取的方向去走。

去年底，市府也敲定新建派出所會增建空間給板橋戶所海山辦事處使用，如果活動中心成功設立，八德公園將有一座結合派出所、戶所及活動中心的多目標大樓。