中國大陸桌球名將馬龍昨以4比2擊敗隊友樊振東，贏得東京奧運乒乓球男子單打金牌後，他向著球場四周比了一個愛心。他創下奧運歷史上一個偉大成就—第一位在乒乓球男單上蟬聯冠軍者。對於未來，32歲的馬龍賽後談到「我覺得自己還可以打，還可以再堅持，還可以再努力和年輕球員抗衡，這是自己往下打最需要的精神力量。」

這場男單決賽和前一晚的女單決賽相同，都是一場「中國國乒內戰」。然而，最大的不同的是這場決賽開始前，不少「觀眾」已經湧入場內。

一邊是國際奧會主席巴赫帶著一眾官員坐在觀眾席上，一邊是中國乒協主席劉國梁帶著全體國乒隊員，剩下的則是各個國家的乒乓球隊教練和部分球員。如此大牌的觀賽陣容，也說明這場比賽的影響力。

從比賽一開始，32歲的馬龍和比他小了8歲的樊振東也展現出了令人驚嘆的水準。從第一局的第三球開始，全場就頻頻爆發出掌聲。當馬龍在一次搶攻中先發制人，完成得分後，現場的不少球員和教練都情不自禁發出了驚嘆。

在比賽中，當雙方在沒有教練協助的情況下，他們也正如劉國梁所說，幾近完美掌控著節奏。就在第三局被樊振東迫近到只差一分時，馬龍果斷地自己喊了一個暫停，調整了狀態，然後回到場上連取兩分，贏下了關鍵的一局。

目睹子弟兵的精彩表現，心情大好的劉國梁也不忘調侃一下在現場的國際奧會主席，「巴赫來看這場比賽，說明他也是懂球的。」

不過，劉國梁立刻認真地面對鏡頭再一次強調，「這是代表著當今乒乓球世界裡最高水準的一場比賽，這場比賽也會載入史冊。」

的確，當馬龍贏下樊振東的那一刻，這場比賽足以載入史冊—馬龍成為奧運歷史上第一位衛冕成功的男單冠軍；不僅如此，它還見證了馬龍在「大魔王」張怡寧之後，成為世界乒壇第二個達成「雙滿貫」的球員。

就在晉級決賽之前，馬龍在半決賽裡被德國的「老對手」奧恰洛夫逼入絕境。彼時，而就在一分差距決定輸贏的那一刻，坐在場邊耐不住性子的劉國梁朝著馬龍喊了一句，「馬龍，他贏不了你，相信自己」。

隨後，馬龍完成了「賽末點」。就在那一刻，他也將所有的情緒釋放出來，大聲怒吼，「他贏不了我。」

「樊振東和馬龍在半決賽都遇到了對手的猛烈衝擊，那樣的方式給他加油，也是希望給他們更堅定的信念和暗示。」劉國梁在賽後接受採訪時，也談到了自己的那句喊話，「這是在奧運賽場上非常重要的。」

「當時也聽到了劉國梁主席的喊話，自己也不確定有沒有用，但是後來贏了，所以還是有用的。今天能夠跟樊振東抗衡的原因，也是自己在大賽當中贏過他，有了信心。自己主要還是贏在心態上，包括開局的堅決性做得非常好。」

「樊振東是現在這個世界上技戰術最強的一名選手，不光是我這麼認為，所有人都會這麼認為。」

但終究，贏下比賽的是馬龍。從5年前的里約到東京，兩次男單冠軍之路，在馬龍口中都是「非常艱難的」，只不過，相比於當時年輕氣盛的自己，32歲的馬龍告訴記者，自己的心態完全不一樣了。

「當時贏了很多球，拿了很多冠軍，屬於水到渠成。而這個週期從2016年以後，輸了很多球，也在嘗試向年輕隊員學習，包括自己的身體和心態，都已經不一樣了。」

回憶起自己過去兩次奧運奪冠之旅，馬龍還是感慨頗多，「這些年遇到的變化和起伏，靠我自己一個人是完全辦不到的。除了自己的堅持和努力以外，還有團隊的幫助，教練和朋友給予的支持和指點，我覺得這些和我能夠贏得冠軍不可分割。」

創造歷史地贏下兩屆奧運乒乓球男單冠軍，完成乒壇「雙滿貫」，馬龍在32歲的年齡拿下了所有能夠想像到的成就。

其實，在這次奧運會之前，關於「馬龍最後一屆奧運」的討論越來越多，再加上劉國梁曾經在接受媒體採訪時感慨，「馬龍的比賽是看一場少一場」。多少都讓大陸球迷有些感傷。

不過，在東奧賽場，馬龍在說起未來時，言語中並沒有任何不捨，而是專注著接下來的乒乓球男團比賽。

「現在還不是激情慶祝的時候，因為還有一個團體賽要爭取冠軍。不光是樊振東，許昕也要和大家擰成一股繩，團體賽不是一個人的責任，是三個人。」

馬龍還說，「隨著大家對於身體的重視，以及對於傷病康復的重視，我們的職業生涯越來越長，像網球、籃球和足球都有很多35歲或36歲依然處在巔峰的運動員，這些也是我們學習的典範。其實一個運動員如果自律的話，他還是可以堅持很長時間，所以我們也在追尋這個目標。」

儘管經歷了2018年膝蓋手術的考驗，也經歷了2019年遠離賽恢復傷病的煎熬，如今帶著膝蓋的傷痕站在球場上的馬龍，卻還不想停下來。

「我覺得自己還可以打，還可以再堅持，還可以再努力和年輕球員抗衡，這是自己往下打最需要的精神力量。」

當被問及自己是否希望在下一屆奧運繼續蟬聯奧運冠軍時，馬龍態度謙虛卻不失信心，「一切都不好說，首先還是自己能夠保持著一個想贏的欲望，這是最可貴的。」

「我應該算是乒乓球裡最好運動員的之一吧，能夠成為最好的之一，就是一種幸福。」