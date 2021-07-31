立陶宛捐贈的2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗於今上午運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝立陶宛政府對台灣的及時馳援，也誠摯感謝居中奔走的各界人士與外交團隊，在短時間內順利完成該項計畫，這份來自波羅的海的友誼彌足珍貴。

張惇涵表示，在全球抗疫之際，熱愛民主自由夥伴互相扶持的互助力量，顯得溫暖強大。從去年台灣援助10萬片醫療級口罩，協助立陶宛第一線醫護人員對抗疫情，到今日立陶宛對台灣的疫苗援助，都再次印證，台灣貢獻國際的良善力量，已成為「善的循環」。

立陶宛疫苗抵台 府：讓善的循環溫暖茁壯。摘自蔡英文臉書

張惇涵表示，總統府也感謝立陶宛積極支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。目前，我國在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）的各項籌備作業，正積極進行中，期盼能夠拓展台灣與中東歐地區，尤其是波羅的海國家的實質關係。

張惇涵強調，立陶宛堅持民主自由人權等普世價值，與台灣是理念相近的真誠友好夥伴。台灣會在共享價值的緊密連結上，持續強化雙方在各領域的合作夥伴關係，也會與立陶宛等理念相近的國家，共同為全球團結防疫及捍衛普世價值，持續貢獻良善力量，讓「善的循環」持續溫暖茁壯。