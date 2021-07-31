台南市安平區黃姓女子因與丈夫吵架，31日凌晨零時許冒雨獨自騎車到觀夕平台，家人擔心她想不開報警，黃女見警車一度躲入防風林內，親友打電話勸說才走出獲救，警方通知親友帶回。

台南市安平區31日凌晨零時許下起傾盆大雨，25歲黃女因與丈夫吵架，放話「我要走了」便獨自騎車離家出走，丈夫擔心妻子疑似意欲跳海，連夜到海邊遍尋不著，只好報警。

警方根據黃女的丈夫通報，在安平附近海邊急尋，當時安平區大雨滂沱，多輛警車分頭在安平區海邊附近道路搜尋，包括漁光島、林默娘公園，並通報海巡署人員在海邊協尋，終於在觀夕平台入口處找到黃女停放的機車，卻遲遲找不到當事人蹤跡，一度覺得不妙。

原來是黃女見到警車出現，卻不願被找回，一度躲進海邊防風林內，警方找了約1小時仍不見蹤影，直到丈夫打電話勸說，她才全身淋濕走出林外獲救。

警方平安尋回黃女，她自稱沒有自殺意圖，但堅決不願隨丈夫回家，警方苦勸不了，只好另找親友將她帶回。