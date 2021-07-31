台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照／摘自柯文哲臉書）

中央近期已開放第4輪疫苗預約接種，各縣市紛稱分配不足，部分線市緊急關閉疫苗預約平台或暫停施打，衛福部長陳時中28日說「量都可接得上來，但看起來大家施打速度都非常快」。此事引發外界關注，台北市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪今(31日)在臉書指出，「其實就早點說嘛，規定基層施打要限制一定人數，這樣我們每天就可以早點脫掉N95口罩了」。

陳佩琪在臉書提到，現在醫師看診都得二級防護， 要戴上N95口罩，戴這種口罩講話，久了除缺氧外，也會吸入呼出的二氧化碳，會感覺頭昏腦脹的，特別是對她這種肺容量少20%的人，不過看診久了，也逐漸習慣了。

陳佩琪指出，最近聽指揮中心說嫌基層施打速度太快才導致疫苗不夠，其實就早點說嘛，規定基層施打要限制一定人數，「這樣我們每天就可以早點脫掉N95口罩了」。

另外，陳佩琪也透露，在環南市場爆大量確診的那天清晨，約一兩點左右被電話叫醒，「我發覺先生從睡夢中清醒的速度蠻快的，可能跟20多年ICU的訓練有關，我是不知道他跟誰講話，但講的內容是防疫有關，大概都聽得懂，他在幾分鐘內劈哩啪啦跟對方下了很多條指令，像市場停市三天清消、全部人員做快篩、陰性者立刻打疫苗等指令，不過心裡想還好有醫生背景，也當市長一段時間了，才有如此明快的決定，那天半夜被他大嗓門吵醒後，再也不好睡了，第二天戴N95工作更覺得疲累，只是幸好往後幾天台北疫情迅速控制住了」。

至於此次環南市場由亞東醫院進行快篩，陳佩琪也說，柯文哲很感激他們，有次說要找時間親自去謝他們，謝謝恩師和過去的同事、學生，幾天後真的去了。