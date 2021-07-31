打破奧運紀錄，成功奪得東京奧運59公斤級舉重金牌的「舉重女神」郭婞淳，近來高人氣也帶動其周邊商品的買氣，但盜版商腦筋也動得很快，隨即推出仿冒品，像是電商推出的郭婞淳和舉重女王陳念琴聯名T恤「婞念」，在網路已經出現詐騙網站，標榜1件逾千元的價格，主打買1送1的優惠，還盜用郭婞淳穿「婞念」T恤的照片大肆宣傳，吸引消費者上鉤。

根據電商平台搜尋到的仿冒品網頁，原本一件特價891元的正版「婞念」T恤，盜版網賣1件1090元，而且買1送1，等於1件只要500多元，團購還有買5送5的方案，因此引來不少消費者關注。

更誇張的是，這樣「一頁式的詐騙網站」還未經授權，公開使用郭婞淳或其他名人穿「婞念」T恤的臉書照，並附上尺寸和款式等完整資訊，讓民眾信以為真，認為「這裡也有在賣」，孰不知落入詐騙陷阱。

不僅如此，該網頁也盜用官方網站的產品照，販售盜版中華隊應援服、東京奧運紀念T恤等，因此發行應援服的業者呼籲，消費者購買前一定要多方確認是正牌官網再買，以免上當。