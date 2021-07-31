李智凱（前）劈腿練習，頭上還腫一包。（摘自臉書）

《翻滾吧！男人》2017年首映時，李智凱（前右三）、教練林育信（左四）、導演林育賢（左三）、監製李烈（後右）和彭于晏（前右）都到場。（摘自臉書）

「鞍馬王子」李智凱將在明傍晚5點半征戰東奧鞍馬決賽。(圖／達志影像)

台灣體操選手李智凱8月1日征戰東京奧運鞍馬決賽，他從小訓練體操的過程，都被導演林育賢記錄下來，不論是2005年紀錄片《翻滾吧！男孩》拍到2017年《翻滾吧！男人》，還有改編其教練，也是導演親哥哥林育信的《翻滾吧！阿信》，讓台灣觀眾對體操不陌生。

林育賢前一日（31日）感性在臉書寫道：「這是一個陪伴你我20年的真實故事，影片內外的參與者都在人海漂流中翻滾20年，我們都曾經有那麼一刻質疑過自己『你確定你還要翻滾下去？』幸運的是我們都堅持等到這天的到來。」所有粉絲也都替李智凱集氣加油。

綽號喵導的林育賢，貼出李智凱歷年照片，並細數從2003年起從旁參與的過程。他起初聽起老哥阿信教練談起自己沒去過奧運的人生遺憾，「希望20年後可以帶這些男孩去參加奧運比賽」，當下林育賢內心卻想「聽你在放屁！」2005拍攝《翻滾吧！男孩》時，對於不到10歲的李智凱和黃克強想練到參加奧運的想法十分天真，不過隨著他們一路不放棄的練習，陸續入選體操國手，他也都在旁記錄，深受感動。

林育賢文末表示：「謝謝這一路來陪伴一起做夢的朋友們，我們等了20年，即將見證這一對師徒終將踏上奧運決賽的舞台，就是明天，完美落地那一刻，想哭就放聲大哭吧！男人們，翻滾吧！請好好享受這一刻。」電影監製李烈則留言表示：「謝謝喵，讓我有這個榮幸參予到你們的翻滾。」