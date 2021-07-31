肩負台灣射箭最後再度奪牌希望，「湯包」湯智鈞今天在東京奧運男子個人賽8強對決韓國大魔王金優鎮，表現毫無懼色，在關鍵第5局先飆兩支10分箭穩定軍心，最後以6比4漂亮勝出，不僅報了男團金牌戰的一箭之仇，挺進4強創下我國在奧運射箭個人賽新猷，也粉碎韓國箭手在本屆東奧開「五金行」的美夢。

湯智鈞今天在16強歷經加射，才以6比5以色列選手沙尼（Itay Shanny），晉級8強。金優鎮是2011、2015年射箭世錦賽與2010、2018年亞運金牌，本屆已助韓國成功衛冕男子團體金牌，常說：「射箭就像是我的女友。」

湯智鈞在男團決賽已有對決金優鎮及韓國隊的經驗，首局與金優鎮以28比28平分秋色。次局金優鎮首箭失常8分，湯包卻連射兩支滿分箭，以29比27拿下，前兩趟射完取得3比1領先。

第3局金優鎮以28比27扳回一城，點數追成3平。第4局湯包先以8分箭開場，陷入劣勢，幸好他穩住陣腳追加兩支滿分箭，尤其第3箭一定得要滿分，才能追金優鎮逼入第5局。

用大心臟完成任務、第4局以28比28逼平的湯智鈞士氣大增，第5局先射兩支滿分箭，取得最後1箭8分以上就獲勝的優勢，最後也有驚無險剛好射中8分，以28比27拿下第5局，總積點6比4搶下4強門票。

韓國在本屆東奧已拿下射箭混雙、女團、男團、女子個人賽金牌，但男子個人賽表現不佳，金優鎮賽前成為唯一尚未出局的韓國箭手，湯智鈞不但保住台灣射箭最後希望，也讓韓國隊在男子個人賽全軍覆沒，「五金行」夢碎。