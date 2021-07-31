立陶宛政府捐贈我國的2萬劑AZ疫苗，今天上午已順利運抵我國桃園國際機場，衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅及外交部歐洲司司長陳立國大使到機場代表接收。外交部長吳釗燮在推特發文表示，看到立陶宛捐贈的新冠肺炎疫苗抵達台灣，讓我深為感動！感謝台灣的新朋友與我們共享「不遺漏任何人」的堅定承諾！

外交部表示，我國政府對遠從波羅的海送達的溫暖祝福，再次向堅毅勇敢的立陶宛政府及280萬人民，表達由衷感謝。外交部期望台立兩國未來相互設處後，持續拓展強化雙方在各領域的合作與交流，共同增進雙方人民的友誼福祉。

外交部指出，立陶宛政府是在上月22日的內閣會議討論後宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，展現與我國攜手對抗新冠肺炎疫情的決心。立陶宛捐贈我方的疫苗原預訂在今年9月底運抵台灣，但在立陶宛政府積極推動並經雙方密切協調下，於7月31日提前兩個月順利運達台灣。立陶宛政府的善意及高行政效率令人感佩。

外交部進一步指出，立陶宛與台灣共享自由、民主及人權等普世價值，同樣位處捍衛自由民主體制的戰略前線，在對抗新冠肺炎疫情上更是比肩合作。去年台灣捐贈立陶宛10萬片醫療口罩協助抗疫，此次立陶宛在國際疫苗供貨短缺之際對台灣及時伸出援手，溫暖2350萬台灣人民的心扉，更深化兩國友好互助的情誼，見證國際社會善的循環。