夏天天氣炎熱，再加上受疫情影響，不少人待家里防疫時，熱得受不了就會開冷氣消暑。近日有民眾表示，他發現家中冷氣只要一打開，就會飄出酸臭味，開了一陣子後，味道才會慢慢消失，讓他感到非常不解，因此便PO文詢問，不少內行網友也出面解答。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文提到，近日他只要一開冷氣，就會聞到出風口吹出很酸的味道，5分鐘後味道才會漸漸消失，由於不知道問題出在哪裡，因此他便上網發文求解，而此PO文一出後，不少人直指自己也遇過類似事情。

還有人解釋，是因為冷氣內部發霉了，表示「有臭酸味主要是流經送風系統的部分，因為空氣中的濕氣與灰塵結合後，附著在風扇、鋁鰭片、橫立葉片上等零件所造成」、「發霉了，請人洗完記得以後，快到家前5至10分鐘開送風，然後風量開到最大，把裡面的濕氣吹出來，這樣就不容易有異味。尤其是停在室內照不到太陽的車」、「如果家裡常用一些有機溶劑擦拭的話，久了也會有這個狀況」。

還有人表示，冷氣廠商的設計也會產生容易發霉的問題，「有部分廠商在設計上，為提高效率，將鋁鰭片設計得太密，造成卡在鋁鰭片上，不僅產生風阻，更造成發臭的來源之一」、「冷氣早期的設計，關機後就立即關機了，冷氣管道裡都還有冷凝水，這樣濕氣就會積在裡面，久了就會發霉，現在新型冷氣的設計，按下關機鍵後，就會轉為送風模式，把濕氣吹掉然後再關機，比較不會有濕氣或發霉的狀況」。