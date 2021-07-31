黃少祺在三立台劇《天之驕女》為救韓瑜犧牲自我，最新劇情中，他在醫院醒來後成為智商只有8歲的小男孩，韓瑜為了照顧這位「大兒子」，要忍受他的調皮搗蛋，還要用哄小孩的方式跟他說話。

為讓角色更傳神，編劇特別設計一些可愛台詞，像是黃少祺對韓瑜大喊「凶巴巴阿姨」、「妳比醜八怪還醜，所以是醜九怪」，讓韓瑜好氣又好笑。對黃少祺在劇中的反差萌，網友一片讚「被嘉良萌到翻過去」，還幫他做表情包，另有網友笑稱要幫韓瑜打抱不平：「照料爸爸就夠忙了，還要多照顧一個前夫。」

返老還童演出「張8歲」是挑戰，黃少祺坦言這是從影以來第一次演出這樣的角色，有點小壓力，認為最困難的地方是不能只呈現呆傻憨癡的樣子，因為8歲小孩很直接、聰明又可愛，希望可以把小孩天真無邪、爛漫單純的模樣表現出來，但又不能演得太裝、太浮誇，所以他從小地方琢磨，像是眼睛會咕嚕咕嚕的轉、沒有遮掩矯情、會思考的樣子。

韓瑜誇黃少祺這次詮釋8歲孩童方式，她說許多演員會把心智年齡降低與自閉症、唐氏症的演法搞混，但黃少祺演起來讓人覺得舒服不刻意。日前要幫黃少祺洗澡的戲，看到他塞在連轉身都不能的小浴缸，韓瑜當下正在講感人台詞，黃少祺卻捏著手上的玩具鴨子發出尖叫聲，讓韓瑜又氣又好笑說：「真的很想給他巴下去，我也沒預警他會對我潑這麼多的水，我的衣服都濕了，還要假裝鎮定跟他把台詞對完。」