南投縣長林明溱到場力挺，也期許南投縣溫暖社會關懷協會，將愛散播到每一個角落，讓弱勢家庭感受社會溫暖。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣議員兼任南投縣溫暖社會關懷協會理事長蔡孟娥表示，當初競選時即承諾要積極推動社會關懷照顧弱勢，該會大門永遠為弱勢家庭開啟。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣長林明溱致贈「溫暖關懷協會」匾額祝賀成立大會圓滿成功，由議員兼任理事長蔡孟娥代表接受。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣長林明溱31日出席南投縣溫暖社會關懷協會第一次會員大會，他期許將愛散播到每一個角落，讓弱勢家庭感受社會溫暖，善的力量循環不息，該會朝長照方向努力，透過公私協力攜手關懷社會弱勢，讓溫暖充滿社會各個角落

林明溱說，社會處處充滿愛心，逾百名滿懷愛心和熱情的會員熱烈響應議員蔡孟娥號召，，今天成立南投縣溫暖社會關懷協會，舉行第一次會員大會，由蔡孟娥順利當選理事長，凝聚社會各界力量一起做公益、關懷弱勢。

「期許南投縣溫暖社會關懷協會朝長照方向努力」，他強調，透過公私協力攜手關懷社會弱勢，讓溫暖充滿社會各個角落，也提醒疫情警戒雖已降為2級，但疫情未歇，仍應謹慎防範，依照中央流行疫情指揮中心指引，從個人做起，落實防疫新生活，維護自己及家人健康。

蔡孟娥表示，當初競選時即承諾要積極推動社會關懷照顧弱勢，南投縣溫暖社會關懷協會的成立實現這份願景，會員都是充滿愛心、滿懷熱情的好朋友，將凝聚更多資源來關懷邊緣戶、弱勢家庭等，讓社會更溫馨祥和。

新冠肺炎疫情爆發以來，造成許多弱勢家庭陷入困境，需要社會給予關懷協助，該會也會找更多資源，結合公私力量給予關懷，幫助他們度過難關。

蔡孟娥也呼籲，面臨困難的弱勢家庭不用害怕、不要徬徨，要勇敢走出來尋求協助，該會大門永遠為弱勢家庭開啟。

林明溱特別致贈「溫暖關懷協會」匾額祝賀成立大會圓滿成功，由議員兼任理事長蔡孟娥代表接受。

除林縣長外，縣府社會及勞動處長林志忠、農業處長陳瑞慶、教育處長陸正威、竹山鎮長陳東睦、財團法人南投縣私立長錤社會福利慈善事業基金會董事兼執行長黃瑛緯都出席致意。