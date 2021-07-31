周天成（左）力戰3局惜敗大陸名將諶龍。（季志翔攝）

（14：50更新）東京奧運男單8強賽31日登場，台灣羽球「一哥」周天成苦戰超過1小時，以14比21、21比9、14比21不敵尋求衛冕的中國大陸好手諶龍，無緣成為首位闖進奧運男單4強台將。

男單世界排名第4的周天成此次位列東奧男單第2種子，在小組賽出線後就能直接抵達8強，他在小組賽以2比0拍落瑞典布雷施泰特（Felix Burestedt）、再以2比1力退加拿大楊燦，取得小組賽2連勝、分組第1晉級8強。

而在地主選手、頭號種子桃田賢斗爆冷出局後，也讓周天成奪牌路增添更多希望，但今天8強賽對手並不好惹，小天與目前男單世界排名第6的諶龍過去9度交手都吞下敗仗，此役除了要尋求4強門票外也要力拚對戰首勝。

開賽周天成出現較多失誤，連掉3分陷入落後，以5比11進入技術暫停，儘管小天一路苦追，仍以14比21先讓出1局。

落後1局的周天成，次局一下場就連拿4分，並持續將領先優勢擴大至9比3，並以11比5的領先優勢進入技術暫停，重回賽場後再連拿3分，持續擴大領先優勢，最後以21比9扳回一城。

決勝局周天成先掉2分陷入落後，但他打出一波5比0攻勢逆轉，不過先是被對手追到6平，之後再被打出一波5比1攻勢，陷入8比12落後。小天努力苦追，一度追到14比15、1分差，但後來出現較多失誤，抗敵74分落敗，無緣晉級4強。