台灣面臨疫苗空窗期，國民黨立委鄭麗文30日表示，若非有善心的民間企業與單位，台灣根本不可能順利購得共1500萬劑的BNT疫苗；然蔡政府卻立刻關閉了民間疫苗採購的大門，她也特別提起兩件事，包括以「疫苗夠了」回絕佛光山的捐贈，及說「忘了回電」給牽線國外捐贈疫苗的前副總統呂秀蓮，強調這兩件事不僅令國人憤怒，衛福部部長陳時中更應該出面向人民說清楚。

鄭麗文在臉書發文痛批，去年一整年國內沒有疫情，蔡政府卻不買、慢買國際疫苗，疫情突然大爆發台灣人民手無寸鐵，每天在病毒威脅之下的水深火熱中擔驚受怕，蔡政府一直以來用政治防疫的醜陋面貌，才一清二楚的顯現在國人面前。

鄭麗文指出，民間企業與單位紛紛出手幫忙採購疫苗，卻屢遭蔡政府刻意拖延，在疫苗標籤、繳交文件等各種小地方處處刁難，幾經折騰過後，終於順利購得共1500萬劑的BNT疫苗，蔡政府卻立刻關閉了民間疫苗採購的大門，以「疫苗夠了」回絕佛光山的捐贈、說「忘了回電」給牽線國外捐贈疫苗的呂秀蓮，這兩件事陳時中必須出來面對。

不僅如此，鄭麗文進一步指出，如今全台疫苗即將用罄，施打順序及預約方式亂成一團，這些疫苗很大部分甚至不是由我們政府採購而來，蔡政府看似給了大家莫德納或AZ的選擇，實際上只是不想背上「政府疫苗採購不力，人民沒得選」的罵名，但政府採購到底有沒有力大家心中清清楚楚。選莫德納疫苗的人到底打得到嗎？什麼時候能打？指揮中心也應該向人民說明清楚。