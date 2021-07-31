韓國性感女團AOA前成員權珉娥先前稱遭隊長霸凌多年，導致她3度輕生，先前她才開心自曝終於交了劉姓新男友，沒想到被男方舊愛爆料是小三上位，珉娥深受打擊火速刪除兩人合影後，29日又爆她再度輕生獲救。而劉男近日發文，承認因好奇心作祟劈腿，之後不會再跟珉娥聯繫，也透露這段期間被珉娥母親騷擾，對方竟連傳20多張手術噴血照給他。

27歲的珉娥2年前與FNC娛樂合約到期不續約，退出組合並離開公司，去年她自曝退團主因是受到霸凌，公司接著宣布隊長智珉也退團，然此舉並未消珉娥怒火，去年8月她又輕生，傷勢嚴重神經線斷裂。今年3月她接著投下震撼彈，承認中學時期曾遭學長性侵，且對方還是「只要說出名字就能知道的名人」。

今年6月，珉娥突然曬出與裸上半身的劉男貼臉閃照，她隨後證實是男友，卻引來一女發長文表示自己跟劉男交往近三年，近來劉男開始搞失蹤，才發現劉男跟珉娥交往。而珉娥隨即刪文道歉，承認無意間成為他人小三。本月29日她突然失控再次輕生，因失血過多緊急進了手術室，幸好最後沒有生命危險。

而劉男今發長文證實的確劈腿，爆料兩人交往期間內曾被珉娥呼巴掌，女方除了請他吃飯、送他衣服跟某次喝醉時給了名牌手環，劉男並未在珉娥身上得到過分誇張的好處，劉男兩度發道歉文後，還被珉娥嗆：「不覺得有對不起我？」劉男後來沒再理會珉娥，珉娥母親卻失控傳來多張手術中都是血的照片，聽聞珉娥又輕生，劉男最後說自己會背負偷吃的罪名戰戰兢兢地活下去，並向網友們致歉。

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