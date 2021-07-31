新北市議員何博文29日爆料指新北市疫苗施打不造冊，因此接到區公所電話，說可私下「幫留10幾劑」，被點名的板橋區公所31日發澄清聲明表示，65歲以上長者接種機制，本就採雙軌制，透過民政系統安排疫苗接種，並無違反相關規定。

板橋區公所指出，議員服務處主任向公所表示，服務處收到許多符合接種資格的里民不知如何預約，請求協助，公所即請主任提供資訊，以協助不熟悉預約系統且無親友幫忙的民眾，藉鄰里系統解決長者數位落差的遺憾。

另所謂「幫留10幾個名額」，板橋區公所說，是因報名時間截止後，衛生所評估尚有劑量可供施打，公所基於服務長者初衷，在尚有餘額且對象符合接種資格的前提下，為儘快協助長者接種疫苗，提升群體免疫力，才向議員服務處主任表示尚有10餘名，絕非專為服務處預留。

板橋區公所表示，身為防疫第一線，自有責任與使命，自5月疫情爆發後，同堅守前線，配合市府執行各項防疫任務，居家檢疫隔離關懷、全市大清消、口罩聯合稽查、市場防疫巡查、熱區防疫中心、里鄰救助、快篩站設置、疫苗接種站設置、平寧專案等，每天戴起口罩，放下家人，穿梭在熱區、市場、各大疫苗接種站，與看不見的病毒糾纏、對抗。

板橋區公所說，面對非事實的指責與誤解，挫折困頓之餘，也必須澄清，即時向民眾說明，才無愧於日夜投入這場防疫之戰的同仁們。