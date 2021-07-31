立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗今天(31)日上午抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，非常感謝立陶宛提供疫苗，我們馬上會進行檢驗封緘，希望提供給更多民眾使用。

指揮中心表示，立陶宛政府於6月22日宣布捐贈我國2萬劑AZ疫苗，經立陶宛衛生部與我國駐拉脫維亞代表處之通力合作安排，業於7月31日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封縅作業，提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

指揮中心說明，值此全球疫苗供不應求且疫情艱難時刻，立陶宛伸出援手提供這批COVID-19疫苗，給予國内疫情防治極大幫助，指揮中心謹向立陶宛政府與人民至上誠摯謝意。

有媒體詢問，該批疫苗將如何分配使用，陳時中僅表示，該批疫苗為AZ，不會因為是不同國家送的就運用在不同地方。該批疫苗效期預計至10月底。