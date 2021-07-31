大陸網紅周揚青去年4月宣布和羅志祥分手，更踢爆對方劈腿、喜愛多人運動等行徑，雖然一度傳出兩人有望復合，但終究沒有下一步發展，日前，她被拍到和身家138億的餐飲富二代羅昊親密出遊，疑似愛苗正在滋長，她也大方透過節目直接認愛。

周揚青日前受邀參加陸綜《女兒們的戀愛4》，她坦言會答應參加此節目，最初目的就是要找相親對象，未料中間發生「意外」，才會和羅昊一起錄影，面對主持人提問：「姐姐的新男友，是那位讓你實現『甜品自由』的人嗎？」周揚青不僅大方承認，更透露男方家是開蛋糕店，未認識對方之前，就超愛吃該店的半熟芝士，但仍不忘搞笑表示：「這不是打廣告，我不是為了吃免費的半熟芝士，咱也買得起。」

周揚青大讚男友相當有內涵。（圖／微博）

周揚青表示以往戀愛只看外貌，但認識羅昊之後，才發現自己也很注重其他內在條件，接著形容羅昊表面雖看起來成熟，但私下個性卻非常小孩子，更不忘稱讚對方也相當有內涵，接著強調：「跟我興趣、愛好、三觀非常相符的一個人。」可見羅昊完全符合她心中真命天子的條件。

周揚青近來轉戰演藝圈，雖早已大方承認整形，仍多次被一位酸民挑釁，忍無可忍的情況下只好提告，近期周揚青工作室公開判決，對方因毀損名譽被判發布道歉聲明外，還得付人民幣2萬元（約新台幣8.3萬元）精神賠償，而周揚青決定將賠償金捐出，更暖心喊話「願世間少一些惡意，多一些善良」，讓大票網友讚嘆不已。