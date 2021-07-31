今（2021）日上午，台61線171K處彰化線西路段，一台液化槽車疑似輪胎遇雨打滑，不慎自撞護欄，導致整台車如「折甘蔗」扭曲變形。伸港消防分隊據報後，緊急前往救護，所幸47歲謝姓駕駛當下自行脫困，也未波及到其他車輛，現場無人傷亡，不過整起車禍肇事原因，還有待警方進一步調查。

根據和美警分局交通分隊初步調查，小隊長王志民指出，肇事的液化槽車，在行經線西路段內側車道時，疑因天雨路滑、輪胎失控，車頭不慎自撞護欄，當場整台車如「折甘蔗」扭曲變形，車身瞬間占據中線車道，僅剩外側車道可通行。

伸港消防分隊獲報後隨即派員前往救護，幸好駕駛謝男已經順利脫困，警員也趕緊引導部分用路人下閘道，現場無人傷亡，也無造成回堵，目前正在等拖吊車抵達排除事故狀況。對此，和美警方也特別提醒用路人，行經此處務必留意行車狀況，並呼籲駕駛人注意前車狀況，保持安全距離。