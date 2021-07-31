台北市衛生局公布確診足跡。（北市府提供）

台北市衛生局公布確診足跡。（北市府提供）

台北市衛生局今日公布2名確診足跡，分別為案15773和案15781，足跡曾到過位於南京東路的南京公寓市場，以及信義區松壽路的新光三越A4館2樓，兩者皆在30日、31日間清消完畢，相關人員則進行自我健康監測。

衛生局指出，案15773於30日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾在24日上午9時30分至下午1時、25日與26日上午9時30分10時30分、28日上午9時30分至中午12時，以及29日上午9時30分至11時30分，到過南京東路5段291巷的南京公寓市場，該處已於30日完成清消。

另名案15781則為新北市個案，同樣於30日確診，感染源尚待新北市疫調釐清，個案曾在28日上午10時到晚間20時、29日中午12時30分至晚間22時，於新光三越A4館2樓工作，衛生局說，工作場域已於31日進行全館停業消毒，並請相關人員進行自我健康監測。