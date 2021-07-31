警方颱風天在街巷內追捕竊賊。（大同分局提供）

颱風夜潛入民宅行竊 北市警冒風雨逮人

58歲盧姓慣竊，22日趁烟花颱風侵台，風雨交加時，趁機潛入赤峰街1處民宅，竊取6000多元現金，但因屋主有裝設監視警報系統，他透過手機看到家裡有賊，嚇得連忙報警，大同分局警方獲報後，冒著風雨在防火巷內追捕小偷，最後在附近屋簷矮牆旁，逮捕躲在角落的盧嫌，依竊盜罪將他送辦。

大同警方22日晚間10時30分，接獲焦急的民眾報案，指稱他現在不在家，因為裝有監視器，系統通知疑遭宵小闖空門，警方獲報後，立刻驅車前往赤峰街某民宅，進入查看後，發現後方陽台有聲響，歹徒疑似偷到一半逃走。

警方隨後在後方防火巷追賊，但當天雨勢強大，附近又都是矮房子，屋簷高低交錯，而且防火巷燈光昏暗，一度沒有發現犯嫌，員警隨後分析周遭地形，研判歹徒仍未離去，應該是找地方躲藏，冒著狂風暴雨加強搜查。

經約30分鐘的仔細尋找，警方後來在靠著矮牆、路樹的屋簷旁，終於找到縮在一角的盧嫌，當場將他逮捕並帶回偵訊。

家住基隆的盧嫌是前科累累的慣竊，辯稱因缺錢花用，想說颱風天易於行竊，當天專程坐車到台北，找尋沒開燈的民宅行竊，警方在他身上起獲偷走的6000餘元，並依竊盜罪送辦，盧因最近才犯下其他竊案，最後遭士林地院裁定羈押。