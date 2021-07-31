桃園市大園區1名謝姓婦人30日下午接到一通自稱檢警的電話，對方向謝婦表示帳戶涉嫌刑案遭凍結，要求婦人提領帳戶內現金交由專人保管，婦人提領百萬現金前往面交的過程中愈發懷疑，便在中途前往派出所報案，經警方埋伏陪同亦當場逮捕2名車手。

大園1名54歲謝姓婦人30日下午接到一通自稱檢警的詐騙電話，對方向謝婦表示該帳戶涉洗錢、毒品案遭凍結，為查驗鈔票流水號需婦人將帳戶內現金提領交由專人保管，謝婦信以為真，隨即前往銀行郵局提領100多萬現金後前往面交地點，但謝婦越想越奇怪，便在途中向派出所報案，才倖免財損。

大園警分局得知謝婦要前往面交，便陪同婦人前往約定的面交地點，並在附近埋伏，待2名車手出現確認身分後隨即上前逮捕，並查扣偽造的臺北地檢署公文2張及犯案用手機2隻，警方表示，21歲周男以及24歲廖男將依詐欺罪移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局呼籲，如民眾接獲來電自稱政府機關或檢警人員，並指稱涉案凍結帳戶，或以網路、簡訊推薦穩賺不賠的投資標的，幾乎都是詐騙手法，強調民眾應立即撥打165反詐騙專線或向當地派出所查證，以免受騙上當。