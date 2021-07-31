淡水區關懷弱勢協會於31日在淡水慈玄宮前發放慰問金2千元及肉鬆等物資，這是該會連續第14年來的端節關懷弱勢活動，因疫情考量延辦，同時採取分時段分流方式，每位受贈的弱勢戶按照通知時間到場領取，一天8小時下來預定發放800位弱勢戶。

92歲的盧姓獨居阿嬤到場領取慰問金和物資，頻頻對協會說感謝，協會常務理事王木己表示，阿嬤因有子女報撫養戶口，福利身分一直沒有通過，但實際上又一人獨居，原來靠在路邊舉房屋廣告牌維生，現年歲已大，無力再舉牌，協會介入關懷，每月均給予濟助。

新北市社會局長張錦麗表示，將請社工進一步訪視，如符合相關規定並徵詢阿嬤意願後，再安排後續安養事宜。

淡水區關懷弱勢協會由新北市議員蔡錦賢所創立，成立以來，每年歲末、端午和中秋三節，均會媒合在地各方資源，以濟助淡水、八里、三芝、石門等弱勢家庭，包含低收入戶、獨居長輩、單親、身障及邊緣戶等。

蔡錦賢說，在地人翟所領董事長到大陸投資成立台灣美聲企業公司，專營木頭玩具和氣墊床等，得知台灣5、6月受疫情所苦，因此捐助協會100萬元，希望幫助在地弱勢鄉親；另外全芙投資公司也捐助30萬元，共同促成這次活動。