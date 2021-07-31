嘉義縣1家工廠爆出9人確診新冠肺炎，雲林縣府繃緊神經與發條，祭出4大加強防疫措施，除鼓勵雲嘉通勤上班者到台大雲林分院、北港媽祖醫院免費快篩，也要求北港鎮、斗南鎮、斗六市等毗鄰鄉鎮市的夜市加強人流與動線管理。

雲林縣、嘉義縣、嘉義市是共同生活圈，縣長張麗善對於嘉義縣傳出1天9人確診相當擔憂，30日緊急召開跨局處會議因應。

她表示，防範新冠肺炎還是要非常嚴謹，工廠是台灣的經濟命脈，不能夠淪陷，雲嘉通勤的上班族不少，希望經濟部工業局能申請工廠疫苗專案，地方與中央共同合作。

張麗善表示，她也要求縣內工業區的工廠落實分艙、分流上班；人流、動線管制一定要有；入口防疫原則要堅持，量測體溫、酒精消毒、保持兼具都要落實。

她表示，雲嘉嘉是共同生活圈，往返的鄉親很多，希望通勤族民眾與家屬都能快篩，下周一（8月2日）開始，台大雲林分院的斗六院區及虎尾院區，周一到周五早上8點到12點，提供對跨區移動有疑慮的民眾免費快篩；也可到北港媽祖醫院，時間是早上10點到12點。

雲嘉嘉民眾常互逛夜市，張麗善表示，必須加強縣界管理，包括斗南鎮、斗六市、北港鎮的夜市及北港牛墟，都要加強防疫管理，避免邊走邊吃，嚴謹控管人流與動線，嚴陣以待不能掉以輕心。

至於嘉義縣因工廠確診案喊停餐飲內用，張麗善表示，現在雲林縣還沒有確診案例，暫時不改政策，先加強防範管理，防堵交叉擴散。