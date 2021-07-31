台中市長盧秀燕視察台中捷運防疫措施，以手機掃描實名制QR code。（林欣儀攝）

全國疫情27日起降為二級警戒，昨天是降級後第一個周休假日，台中市長盧秀燕視察捷運綠線防疫措施，她強調，三級警戒期間，台中捷運運量最差曾跌至1天2000人次不到，但警戒降級前運量已慢慢回升，上月30日更首度衝上萬人以上，基於防疫考量，暫時不會追求數字的成長。

趁著警戒降級後第一個周休假日，盧秀燕一早到中捷綠線市政府站視察，她配合使用設置在各車站出入口的酒精消毒手部、查看電梯九宮格分散站立等防疫規畫。她說，全國警戒雖降至二級，但中捷防疫作為不降級，沿線18座車站都設有收費閘門設熱顯像儀，另月台張貼排隊距離標示、車廂拉環僅保留1／3。

盧秀燕表示，警戒降級後，台中市街道上的人潮也逐漸變多，搭乘捷運等公共交通運輸的民眾增加，從三級警戒後，中捷運量一度跌到1天不到2000人次，而隨著疫情趨緩，上月23日運量約7000多人，上月30日則是從5月警戒後、中捷單日運量首次突破萬人，初步估算，乘載率增加約53％。

盧秀燕強調，民眾外出的情況增加，預估中捷運量也會持續攀升，目前已經加開班次因應，包括平日增加近20班次、假日增加近40班次，避免民眾候車造成群聚情況。雖然中捷運量在增加，但目前仍以防疫安全為優先，市府不會特別追求捷運運量的提升。

台中捷運公司董事長林志盈指出，配合警戒降至二級，台中捷運也縮短平日及假日班距，未來將觀察運量的變化，會滾動式調整班距。目前中捷公司員工接種疫苗的比例已達8成，列車隨車員除戴口罩，也會穿戴全套防疫設備，盼保護員工與乘客安全。